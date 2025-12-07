千葉県・幕張メッセにて開催中の「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）。12月5日に行われたマーベル・ギャザリング・ステージに、セバスチャン・スタンとジョン・バーンサルが登壇した。

参考：セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、浅野忠信らが集結 「東京コミコン2025」開幕

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）にてバッキー・バーンズ／ウィンター・ソルジャーを演じているスタンと、2026年夏公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にも登場することが決定しているパニッシャー役のバーンサル。

2人揃ってステージに登場すると、バーンサルは「私たちを迎えてくださってありがとうございます。今回本当にとてもクールな体験をしています。みなさんの笑顔や愛が本当にリアルなものなんだなと感じています。とても心が動かされています。ありがとうございます」とコメント。スタンも「僕たちに会えるということを、みなさん非常にエキサイティングに感じてくれていることが伝わってきます。僕は裏で寿司ばっかり食べていますが、今日ここに来ることができて、そしてみなさんに会えることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます」と感謝の気持ちを述べた。

2人には事前に募集した質問が投げかけられた。今まで多くの役者が演じてきたパニッシャーをどういうふうに演じようと思ったかを聞かれたバーンサルは、「まず、僕は私生活では父であり、夫であります。そこが自分にとってものすごく核となっています。僕にとって家族はとても大切な存在です。そして、フランク（パニッシャー）はとても大事な自分の家族の命を奪われてしまうというところから、ダークな道のりを歩んでいくわけです。なので、演じる上で“家族”がひとつの大きな核になっていると思います」と役作りについて語った。

スタンには今年5月に公開された『サンダーボルツ*』の撮影の思い出についての質問が飛ぶと、「とにかく撮影が本当に楽しかったんです。メンバーが本当に素晴らしくて、冗談を言い合えるような仲でした。デヴィッド・ハーバーにワイアット・ラッセル、フローレンス・ピュー……才能溢れる人たちばかりだったので、とてもいい時間を過ごしました」と撮影を振り返る。続けて、「もし『サンダーボルツ*』を気に入ってもらえたなら、続編を作れるように後押ししてください。ぜひ日本で撮影をしましょう！」と日本での撮影に意欲を見せた。

MCのLiLiCoがバーンサルに「答えられる範囲で、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ではどんなパニッシャーを見せてくれますか？」と聞くと、「ノー。何も言えません」とネタバレに配慮した回答。続けて「ところで、みなさん僕とセバスチャンが長い付き合いだということを知ってますか？ かれこれ20年くらいですかね。こうして日本で同じステージに上がっているのがすごいことだと思います」と、スタンと同じステージに上がったことを感慨深い様子で語った。また「セバスチャンは本当に素晴らしい俳優で、唯一無二の存在。それはトム・ホランドも同じ。僕は彼が17歳のときから知っていて、一緒にオーディションテープを作った仲でもあるんです。彼とはクリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』でも共演していますが、どんどん成長して素晴らしい活躍をしているのが、本当にすごいことだなと思っています」と、スパイダーマン役のトム・ホランドについても言及した。

さらに、2026年12月18日に日米同時公開されることが決まっている『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について聞かれたスタンは「それに関してはあまり多くのことを語れません。僕も一体何が起こるのか正直わかっていないので」と回答。「ただ、一番楽しみなのは、ロバート・ダウニー・Jr.がカムバックすること。彼がMCUに戻ってくるのは、とても喜ばしいことになると思います」と、トニー・スターク／アイアンマン役から今度はヴィランのドクター・ドゥームとして登場するロバート・ダウニー・Jr.のカムバックに大きな期待を寄せた。

その後2人は、マーベル・コミックス編集長のC・B・セブルスキー、そしてマーベルのキャラクターに扮したコスプレイヤーたちと一緒に記念撮影を行った。

（取材・文＝宮川翔）