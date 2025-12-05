山本彩、「365日の紙飛行機」でギター生演奏！渡辺美優紀・渋谷凪咲・市川美織らと「ナギイチ」も【AKB48 20周年記念コンサート】
AKB48は5日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1』を開催した。山本彩もOGとして登場し、「ナギイチ」「365日の紙飛行機」などの楽曲に参加した。
【ライブ写真多数】懐かしい！ギター生演奏を披露した山本彩
コンサートは篠田麻里子のセンター曲「上からマリコ」で開幕し、篠田がリフターで“上から”登場。「つぶすつもりで来てくださーい！」と自身が選抜総選挙で残した名言で煽り、会場全体に一気に火をつけた。続いて、島崎遥香センター曲「永遠プレッシャー」、松井珠理奈・北川綾巴を中心にSKE48楽曲「パレオはエメラルド」、山本 彩・渡辺美優紀・渋谷凪咲・市川美織がトロッコに乗りながらNMB48楽曲「ナギイチ」と、各グループの歴史を彩ってきた代表曲を立て続けにパフォーマンス。そして、高橋みなみもステージに加わり「少女たちよ」を披露すると、オープニングからお祭り騒ぎの大熱狂となった。
山本が当時センターを務め、2015年後期のNHK連続テレビ小説『あさが来た』の主題歌でもある「365日の紙飛行機」では、山本がギターを生演奏。会場からのあたたかい拍手とともに、高橋からは「さや姉ありがとう!」と感謝の言葉が贈られていた。
AKB48はきのう4日に投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
【5日夜公演ゲスト 77人】
高橋みなみ・篠田麻里子・前田亜美・島崎遥香・阿部マリア・市川美織・入山杏奈・加藤玲奈・村山彩希・岡田奈々・小嶋真子・西野未姫・大和田南那・谷口めぐ・川本紗矢・松井珠理奈・北川綾巴・山本 彩・渡辺美優紀・渋谷凪咲・朝長美桜・田中美久・矢吹奈子・黒須遥香(KLP48)・山根涼羽(KLP48)
初代チーム8（32名）
谷川 聖・佐藤 朱・岡部 麟・本田仁美・清水麻璃亜・吉川七瀬・小田えりな・佐藤 栞・左伴彩佳・横道侑里・服部有菜・山本亜依・長 久玲奈・太田奈緒・山田菜々美・山本瑠香・大西桃香・濱 咲友菜・中野郁海・人見古都音・谷 優里・濱松里緒菜・行天優莉奈(KLP48)・高岡 薫・廣瀬なつき・吉田華恋・福地礼奈・岩崎萌花（※崎＝たつさき）・吉野未優・谷口もか・下青木香鈴・宮里莉羅
チーム8（20名）※初代以降
歌田初夏・野田陽菜乃・平野ひかる・高橋彩香・奥本陽菜・奥原妃奈子・春本ゆき・山田杏華・川原美咲・藤園 麗・御供茉白・蒲地志奈・塩原香凜・鈴木優香・松村美紅・上見天乃・尾上美月・布谷梨琉・井上美優・長谷川百々花
※島崎遥香・本田仁美はサプライズ出演
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. 上からマリコ
M02. 永遠プレッシャー
M03. パレオはエメラルド
M04. ナギイチ
M05. 少女たちよ
M06. 向日葵
M07. エンドロール
M08. 下衆な夢
M09. わるきー
M10. 君だけに Chu ! Chu ! Chu !
M11. カフカとでんでんむ Chu !
M12. 抱きつこうか？
M13. 永遠より続くように
M14. ４７の素敵な街へ
M15. 制服の羽根
M16. まさかの Confession
M17. 久しぶりのリップグロス
M18. 恋 詰んじゃった
M19. Seventeen
M20. 君と虹と太陽と
M21. 根も葉も Rumor
M22. 緞帳を上げてくれ！
M23. どうしても君が好きだ
M24. 大声ダイヤモンド
M25. 10年桜
M26. 365日の紙飛行機
M27. 僕の太陽
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. ひこうき雲
EN03. 青空のそばにいて
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
