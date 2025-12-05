ÃæÀîæÆ»Ò¤¬½Ð»º¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¡¡ÁÐ»ÒÃË»ù¤Ë¥Û¥é¡¼¹¥¤¤¬°äÅÁ¡©¡Ö·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê£´£°¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉÝ¥³¥ó¡ß¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Í£³£Ç£Á£Î¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥ó¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥Û¥é¡¼³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃæÀî¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤éÊó¹ð¡£´ÑµÒ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÂç¤Î¥Û¥é¡¼¹¥¤¡£Æ±¤¸¤¯¥Û¥é¡¼¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤Éã¤ÈÊì¤«¤é±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÐ»Ò¤Ë¤â¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖºÇ¶áÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø£Í£³£Ç£Á£Î¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£ÃæÀî²È¤Î¡Ö·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£