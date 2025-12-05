【ワシントン＝平沢祐、帯津智昭】来年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選会が５日正午（日本時間６日午前２時）、米国の首都ワシントンで行われる。

今大会は前回より１６チーム多い４８チームが出場し、１次リーグは４チームずつ１２組に分かれる。抽選は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の世界ランキングに基づいて４グループ（ポット）に分けて行い、同１８位の日本は初めて第２ポットに入る。

第１ポットは、開催国の米国、カナダ、メキシコと、世界ランク１位のスペインから９位のドイツまでが入った。この１２チームがＡ〜Ｌ組に振り分けられ、その後は第２、３、４ポットの順に抽選は進む。既に４２チームが出場権を得ており、来年３月に予定されている欧州予選プレーオフ（ＰＯ）を勝ち上がった４チーム、大陸間ＰＯを突破した２チームは第４ポットに入ることが決まっている。

同じポットに入ったチームとは１次リーグで対戦しないため、日本は前回大会３位のクロアチア、同４位のモロッコなどとは同組にならない。また、１６チームが参加する欧州勢を除き、原則、同じ地域から複数のチームが同じ組に入ることはない。

抽選会には元イングランド代表のファーディナンド氏のほか、米大リーグ・ヤンキースのジャッジ、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のレーカーズなどで活躍したオニール氏ら、北米４大プロスポーツリーグを代表する顔ぶれが参加する予定。

「日本飛躍の時近づく」ドゥンガさん

【ワシントン＝平沢祐】サッカー・元ブラジル代表のドゥンガさんが３日、来年のワールドカップ（Ｗ杯）に出場する日本代表について、「Ｗ杯で飛躍する時が近づいている」と期待を寄せた。組み合わせ抽選会の関連イベントとしてワシントンで行われたパネルディスカッションに参加した後、取材に応じた。

ドゥンガさんは、ブラジル代表主将として１９９４年Ｗ杯米国大会の優勝に貢献。Ｊリーグでは磐田の黄金時代を担った。日本がＷ杯に出場したことがなかった時代も知る「闘将」は、「今は海外でプレーする選手が多く、日本代表はとても強くなった」と語った。