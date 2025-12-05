フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日・愛知ＩＧアリーナ）――ペアのフリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が１４７・８９点で２位となり、合計で今季世界最高の２２５・２１点をマークして３季ぶり２度目の優勝を飾った。

女子ＳＰは千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位に立った。昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３位。ジュニア女子のフリーは島田麻央（木下グループ）がＳＰに続いて１位となり、合計２１８・１３点で４連覇を達成。ジュニア男子は中田璃士（りお）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位だった。

成長ぶりを象徴する演技だった。女子ＳＰは千葉が自己ベストを更新して首位発進。得点表示に「点数と（自分の）感覚が一致しない」と驚きつつ、「今季一番緊張する試合でベストを出せたのは、（今後の）自信につなげたい」とかみ締めるように語った。

今季はＧＰシリーズの女子ではただ一人の２連勝。だが浮かれず、「本当に重要なのはファイナルで結果を出すこと」と集中していた。冒頭の３回転の連続ジャンプを鮮やかに着氷。その後も大きなミスなくまとめ、終盤はテンポを上げた曲調に乗って観衆から大きな拍手を浴びた。

重圧に押し潰されることもあったかつての姿から一転、どこか殻を破った印象だ。観衆に注目される自国開催の大舞台での最終滑走。張り詰めた空気の中で「ここが踏ん張りどころ、乗り越えどころ」と自らに言い聞かせた。楽しむ姿を表現するプログラムなのに以前は笑顔にぎこちなさがあったために悩んだが、この日は「表情の切り替えもよくできた」。緊張感はあったものの、やわらかい笑顔も少しずつ板についてきた。

見据えるのはあくまでもトップ。「気を抜かずにフリーも頑張る」と千葉。坂本がエースとして君臨してきた日本女子で、着実に存在感を高めている。（森井智史）