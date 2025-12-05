J2アシストランキングで珍現象、1位選手の所属は横浜F・マリノス
J2リーグ戦は11月29日に最終節を終え、J1昇格の残り1枠を争う昇格プレーオフの戦いを残すのみとなっている。Jリーグ公式サイトの選手スタッツで得点ランキングなどが確認できるが、アシストランキングの1位選手の所属が、これまでJ2降格経験のない「横浜F・マリノス」と記される珍現象が起きている。
該当選手はMFジョルディ・クルークス(31)で、今季はJ2のジュビロ磐田でシーズンをスタートさせた。ただ8月までの戦いでJ2のアシストランキングを独走する9アシストの活躍などが認められて、J1の横浜FMに移籍することになった。
そして移籍後もランキング1位は変わらず、最終的にいわきFCのMF山下優人と並ぶ1位タイの座をキープした。
なお、同選手は横浜FM移籍後もこれまでJ1で11試合に出場。11月30日時点でJ1のアシストランキング14位タイとなる5アシストを記録している。
