¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¼«¿È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¡×¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤¨¤¨¤Î¸À¤¦¤¿¤Ê¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¤ÎÈÖÁÈ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡ÊÀÐ¸¶¡ËÎÉ½ã¤µ¤ó¤È»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢³ä¤ÈËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç²£¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Èº£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Î¢²ó¤·Åª¤Ê¤Î¤ò¾¡¼ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤â¾®Àô¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï³ä¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿¶¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Û¤Ü¡×¤È¥É¥ä´é¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤éµ¢¤êºÝ¤Ë¡Ø¤É¤¦¤À¡©¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡Øº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¡£¤¹¤²¤¨¡ØÉé¤±¤¿¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö¡Ê¾®Àô¤Ï¡ËÁ´Á³²ù¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¡Ø½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡¡´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤Æ¤¨¤¨¤ó¤ä¤í¡×¤È³Ë¿´¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¶¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£