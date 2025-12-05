「コスパも最高」「物がたくさん入る！」【ユニクロ】マニア愛用♡「優秀ファッション小物」

気負わず毎日使いやすく、コスパの良さにも期待できるのが【ユニクロ】のファッション小物の魅力。たびたびハイクオリティな小物のリリースで話題になるなか、マニアが実際に愛用しているものとは？ 今回は、ユニクロを愛するおしゃれさんたちがGETしたファッション小物にフォーカス。マフラーやソックスなど、実用面でもデザイン面でもおしゃれさんの心を掴んだ優秀アイテムを紹介します。

程よいボリューム感が映えるフリンジ付きマフラー

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

繊維の細いウールを織り交ぜた、ユニクロならではのヒートテック®︎素材のマフラー。180 × 50cmと程よいボリューム感のあるサイズは、首元にぐるりと巻くだけで上品なアクセントとして映えるはず。繊細なフリンジもコーデに変化をプラスします。特にキャメルのようなベージュは、今シーズンのトレンドであるブラウンとも馴染みが良いのが注目ポイント！

スウェード調素材が上質感を醸し出す機能性グローブ

【ユニクロ】「ヒートテックライニンググローブスウェードタッチ」\1,990（税込）

旬のスウェード調の素材をメインに使用した上質感のあるグローブ。肌面にはヒートテック®︎の機能性を持つフリース素材、表地の裏側には防風フィルムを採用。肌あたりの良さや吸湿発熱性・防風性に期待できます。一部に導電性素材が使われているため、「スマホ対応でタッチパネルの操作が可能」（公式ECサイトより）です。高見えを狙えるルックスと機能性を両立させた優秀アイテムです。

コスパの良さが嬉しい3足組のルーズソックス

【ユニクロ】「ルーズソックス/3足組」\990（税込）

トラッドテイストの人気を受けて、注目度が高まっているルーズソックスもユニクロで挑戦可能。@__sua.175さんも「3足組で、コスパも最高」とおすすめしています。くしゅっと足首でリブを緩めて履くことで、ナチュラルなボリューム感を足してくれるのが魅力。消臭機能付きのため、革製のシューズとも気兼ねなく合わせられそうです。

スポーティーなショルダーバッグは大容量が◎

【ユニクロ】「ソフトパフィーショルダーバッグ」\1,990（税込・セール価格）

@_yuyu_dailyさんが「物がたくさん入るし軽くて柔らかいから荷物多い時は出番多めです」と愛用している、こちらのショルダーバッグ。中綿を入れてふっくらとさせたフォルムとドローストリング仕様のデザインで、コーデにスポーティーな存在感を発揮します。ストラップの幅が太めに設計されているため、荷物をたっぷり入れても楽に持ちやすそうなのがGOOD。

