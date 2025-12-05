５日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、ウエンツ瑛士がゲスト出演した。

「自分の席が奪われそうだと感じる人がいるか？」というトークテーマで、小泉孝太郎と即答。一見、ジャンルが違うような気もするが、ウエンツは「孝太郎さんが例えばヒロミさんとの番組を始められたりとか、良純さんと始めたりとか、わりと僕がいままで横にいさせてもらっていた人とやってる」と説明した。

続けて「今、その番組に出て、アシスタント、裏回しみたいなことを勝手にすごいやってます」と対抗手段に出ているという。先日も同番組に出演し「ホントにこれでもかってくらい回したんです。ゲストの方いらっしゃって、孝太郎さんは落ち着いてらっしゃるし。そこを補完したって言ったらあれですけど、ほぼ（回しを）やったんですね」と回想。だが、その後に思わぬカウンターを食らったと証言した。

帰り際、「どうだ」くらいの気持ちでいると「孝太郎さんがばーっときて『今日はありがとね。助かったよ』。すっげえ負けたって思ったんです。『助かったよ』じゃねえよ。危機感を感じてくれよ、と」と訴えた。

ＭＣの大悟は「危機感がないから見てていいんやろ。全然やってくださいの感じやから」と小泉孝太郎の武器を解説。ウエンツは「じゃあ、もうオレ無理じゃない。アシスタントでふわっとするわけにいかないじゃないですか。『やれよ』ってなるじゃないですか。ライバルっていうか年上、先輩ですけどね」とお手上げだった。