【クナイプ】春限定！サクラの香りで癒される泡ボディウォッシュ登場

ドイツ生まれのハーバルブランド「クナイプ」が、今年も春限定で『クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り』を2025年12月10日（水）から発売します。桜の花から抽出されたサトザクラ花エキスを使用したこのアイテムは、毎年リピーターを魅了してやまない優しい香り。泡立て不要で、忙しい朝や疲れた夜にも手軽に使える便利さも魅力。贈り物にも最適です。

春限定！サクラの香りで心地よいシャワータイム



クナイプの『泡ボディウォッシュ サクラの香り』は、春限定の特別なアイテム。桜の優しい甘さがふんわり広がり、まるで桜並木を歩いているような気分に。

ワンプッシュで出てくるきめ細かな泡は、肌をやさしく包み込み、洗い上がりはしっとりとしたうるおい肌に。

エタノールや合成ポリマー不使用、ビーガン対応のボタニカル処方で、敏感肌の方にも安心。忙しい朝や疲れた夜にぴったりなリフレッシュアイテムです。

スカルプDボーテの電気ブラシが話題♡STORY家電大賞ビューティ家電部門を受賞

ギフトにもぴったり！心温まるメッセージ付き



『クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り』は、ただのボディウォッシュではありません。

パッケージには「Now and forever これまでも、これからも」という心温まるメッセージが添えられており、新生活を迎える大切な人へのギフトとしても最適です。

新しい季節のスタートに、サクラの香りとともに気持ちを伝えられるこのアイテムは、忙しい毎日を送るあなた自身へのご褒美にもぴったり。

春の癒しのひとときを大切な人と一緒に楽しんで。

環境にも優しい！サステナブルなボタニカル処方



クナイプは、環境に配慮した製品作りにも力を入れています。『クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り』は、植物由来の成分を使用し、防腐剤やシリコン、鉱物油などは一切使用していません。

さらに、生分解性が高く、環境に負担をかけない成分で作られているため、安心して使えます。

サステナビリティを意識した製品作りを行い、使う人にも環境にも優しいクナイプのアイテムは、自然との調和を大切にしたいあなたにぴったりです。

クナイプの春限定ボディウォッシュで癒しのひとときを



『クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り』は、春限定の贅沢なアイテム。桜の香りに包まれながら、しっとり肌を手に入れることができます。

ギフトにも最適な心温まるメッセージ付きで、大切な人へ気持ちを届けることができます。環境に配慮したサステナブルな製品作りにも取り組んでいるクナイプ。

春を感じながら、贅沢なシャワータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪