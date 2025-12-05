新「“3列7人乗り”ミニバン」発表！ 全長4.7mの「ちょうどイイサイズ」に“スライドドア”を採用！ 5人乗りもある特別色のシトロエン「ベルランゴ」登場

爽やかな新色が選択可能に

ステランティスジャパンは2025年11月20日、シトロエン「ベルランゴ（BERLINGO）」に特別色「アクア グリーン」を追加設定し、発売を開始しました。

新色の対象は標準モデルと特別仕様車「XTRグリップコントロールパッケージ」です。

特別色「アクア グリーン」を纏うベルランゴ

【画像】超カッコイイ！ これが 新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（33枚）

ベルランゴは日常とレジャーの両方をこなすMPVとして2020年に日本へ導入され、ファミリーユースを中心に高い支持を獲得してきました。

ボディサイズは、2列・5人乗り仕様が全長4405mm×全幅1850mm×全高1830mm、ホイールベース2785mm。3列・7人乗り仕様が全長4770mm×全幅1850mm×全高1850mm、ホイールベース2975mmです。コンパクトすぎず大きすぎない設計に加え、ベルランゴの象徴ともいえるスライドドアによる優れた乗降性・積載性が大きな魅力となっており、日常の買い物・送迎・旅行・アウトドアまで対応できる懐の深さを備えています。

パワートレインは、最高出力130馬力・最大トルク300Nmを発揮する1.5リッター直列4気筒ディーゼルターボと8速ATを組み合わせます。

そうしたベルランゴに今回、新しい選択肢として特別色のアクア グリーンが追加設定されました。柔らかく明るいパステルトーンのボディカラーは街にも自然にも溶け込みながら、軽やかで爽やかな印象を与える仕上がり。これまでのラインナップにはなかった彩度と雰囲気を持ち、外観に個性を求めるユーザーにとって魅力的な選択肢となります。

グレード展開は5人乗り／7人乗りの標準モデルである「ベルランゴ MAX BlueHDi」「ベルランゴ ロング MAX BlueHDi」に加え、装備を強化した「ベルランゴ MAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージ」「ベルランゴ ロング MAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージ」までラインナップされ、用途に応じた選択が可能です。

XTR仕様では、厚みのあるクッションを採用したアドバンストコンフォートシートにより長距離でも疲労を抑制。17インチホイール、専用ダッシュボード、XTRバッジ、前後スキッドプレートなどの特別装備を採用し、さらに雪道・泥道・砂地に対応するグリップコントロール（標準／スノー／マッド／サンド）を備えることで、悪路においても安心感の高い走りを可能とします。

※ ※ ※

価格（消費税込）は、5人乗り仕様では標準モデルのベルランゴ MAX BlueHDi アクア グリーンが452万円、XTR仕様のMAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージが466万2000円。

7人乗り仕様ではベルランゴ ロング MAX BlueHDi アクア グリーンが470万円、XTR仕様のロング MAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージが484万2000円となっています。