【49歳、夫も子も捨てました】捨てたのは元夫と息子「…受け入れます！」＜第13話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第13話 第二の人生
【編集部コメント】
マイさん、お疲れ様でした。言いたいことをすべて言い切って、義実家の人たちと別れることができましたね。最初は「仕方ない」と、自分のすべての時間を子どもに費やしてきたマイさん。離婚してひとりになり、不安に押しつぶされそうになりながらも「自分の結婚生活は自分の人生に必要なものだった」と認めることができたのですね。自分の人生を否定しながら生きていくのは辛いでしょう。今、自分が笑っていられるために必要な時間だったんだと思いながら生きる……。そしてそんな風に笑っていられる「今」を大切に生きようとしている姿が素敵です。マイさんは大切なことに気がつけたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
