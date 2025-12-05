アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザ地区の和平に向けた計画の「第2段階」へ移行し、新たな統治機構の概要を今月下旬のクリスマスまでに発表する見通しです。ガザ地区では今も散発的な攻撃が続いていて、和平の行方が注目されています。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、トランプ大統領はガザ地区の和平プロセスの第2段階に進むことを年内にも公表し、ガザ地区の新たな統治体制を今月下旬のクリスマスまでに示す方針です。

10月に始まった停戦は維持されているものの、イスラエルの空爆でパレスチナ側に366人の死者が出ているほか、ハマスによる攻撃でイスラエル兵も死亡していて、緊張が続いています。

第1段階で定められた人質の返還は残り1人となっていて、トランプ政権は停戦の後戻りを避けるため、早期に第2段階に進みたい考えです。

トランプ氏は今月中にもイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、協議を進める見通しです。一方、和平に向けた最大の焦点はハマスの武装解除です。アメリカ政府の担当者は「アクシオス」に対し、今後、数週間が和平実現の成否を握る重要な山場になるとしています。