シンガポールに移住した福田萌が夫・中田敦彦との生活を「引きこもりの男子高校生と住んでいるよう」と表現した。

【映像】中田敦彦と福田萌の自宅&子どもたち

12月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#14が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは丸高愛実。

今回密着したのは、約4年前に夫・中田敦彦とシンガポールに移住した福田萌（40）。福田はシンガポールで長女（12）、長男（8）、次男（1歳11か月）の3児を育てている。

夫の中田は活動拠点を主にYouTubeに移し、撮影で多忙な毎日。福田は「夫は夫の部屋の中でYouTubeを撮ったり配信したり。部屋からほぼ出てこないんですよ。たまに出てきたらご飯をボソボソ食べる。サバ缶とか…。なんか引きこもりの男子高校生と住んでるような…（笑）」と独特の生活スタイルを表現した。

この日、福田は二男を連れて大型遊具の充実している公園へ。シンガポールは子どもたちの遊び場や無料施設が充実しており、子育てするにはありがたい環境がそろっているという。福田は「（子育て）しやすいです。3人目はシンガポールで赤ちゃんから子どもを育ててみたい思いがあった」と現地での出産を決めた理由を語った。

「保育園も入りたいタイミングで、空きさえあれば入れる」と日本の保育園制度との違いを明かしたほか、外食時には店員から「私が今抱っこしてるからお母さんゆっくり食べて」と声をかけられたエピソードを披露。MEGUMIは「余裕があるねー！」と感嘆した。