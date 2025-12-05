カナダドル買われる、加雇用統計が予想外に強い結果で＝ＮＹ為替



１１月カナダ雇用統計が予想外に強い結果となり、カナダドルが急伸している。ドルカナダは安値を1.3903レベルに更新、カナダ円は高値を111.67レベルに更新。



雇用者数は5.36万人増と市場予想5千人減から予想外の増加となった。前回値は6.66万人増だった。失業率が前回の6.9％から6.5％に急低下した。市場予想は7.0％だった、労働参加率は65.3％から65.1％に低下している。パートタイム雇用が増加したことが雇用者数を押し上げた。



USD/CAD 1.3904 CAD/JPY 111.63

