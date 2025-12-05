ダウ先マイナス、S＆P500もマイナスに転じる＝米国株

　時間外市場でダウ先物は軟調。S＆P500もマイナスに転じた。動画配信大手ネットフリックス＜NFLX＞のメディア大手ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞買収の報道が大きなニュースとなっている。ネットフリックスはこれまで大型の買収を行っておらず、方針転換となっている。マグニフィセントセブンではテスラ＜TSLA＞が軟調。

ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞　25.33（+0.79　+3.22%）
ネットフリックス＜NFLX＞　99.30（-3.92　-3.80%）
アップル＜AAPL＞　279.91(-0.79　-0.28％)
マイクロソフト＜MSFT＞　480.97(+0.13　+0.03％)
アマゾン＜AMZN＞　229.11(0.00　0.00％)
アルファベットC＜GOOG＞　319.00(+0.61　+0.19％)
アルファベットA＜GOOGL＞　318.16(+0.54　+0.17％)
テスラ＜TSLA＞　451.57(-2.96　-0.65％)
メタ＜META＞　662.50(+0.97　+0.15％)
エヌビディア＜NVDA＞　183.35(-0.03　-0.02％)