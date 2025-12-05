ダウ先マイナス、S＆P500もマイナスに転じる＝米国株



時間外市場でダウ先物は軟調。S＆P500もマイナスに転じた。動画配信大手ネットフリックス＜NFLX＞のメディア大手ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞買収の報道が大きなニュースとなっている。ネットフリックスはこれまで大型の買収を行っておらず、方針転換となっている。マグニフィセントセブンではテスラ＜TSLA＞が軟調。



ワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞ 25.33（+0.79 +3.22%）

ネットフリックス＜NFLX＞ 99.30（-3.92 -3.80%）

アップル＜AAPL＞ 279.91(-0.79 -0.28％)

マイクロソフト＜MSFT＞ 480.97(+0.13 +0.03％)

アマゾン＜AMZN＞ 229.11(0.00 0.00％)

アルファベットC＜GOOG＞ 319.00(+0.61 +0.19％)

アルファベットA＜GOOGL＞ 318.16(+0.54 +0.17％)

テスラ＜TSLA＞ 451.57(-2.96 -0.65％)

メタ＜META＞ 662.50(+0.97 +0.15％)

エヌビディア＜NVDA＞ 183.35(-0.03 -0.02％)

