【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。

＊ ＊ ＊

ポット４はヨルダン（６６位）、カボベルデ（６８位）、ガーナ（７２位）、キュラソー（８２位）、ハイチ（８４位）、ニュージーランド（８６位）が既に決定。他には欧州予選プレーオフ（ＰＯ）に回っている４か国と、大陸間ＰＯを突破した２チームが振り分けられる。

ポット４で鍵になるのは欧州予選ＰＯ組。欧州予選の各組で２位になったため、Ｗ杯出場は決められていないが、４度のＷ杯優勝を誇るイタリア代表（１２位）やデンマーク代表（２１位）などの強敵がひしめく。日本が欧州予選ＰＯ組と１次リーグで同組になった場合、ポットによるアドバンテージがとれず、厳しい戦いになる可能性は高い。

ガーナも強敵だ。１１月の対戦前にＭＦ久保建英が「みんなが思っているガーナよりたぶん強い」と警戒していたように、ＭＦクドゥス（トットナム）やＭＦセメンヨ（ボーンマス）ら、欧州５大リーグで活躍する選手がいる。数字上のランクより実力があることは間違いない。同様にニュージーランドもランクは低いが決して侮れない。

日本は過去のＷ杯で、ランクの低い相手に苦戦してきた。過去７大会の１次リーグにおいて、最もランクの低い国（日本を除く）と対戦した際の成績は２勝１分け４敗。カタールＷ杯でもドイツとスペインを撃破した一方で、コスタリカには０―１で敗れた。このポット４のチームから確実に白星を取れるかどうかで、決勝トーナメントの進出、そして過去最高成績（８強）を更新できるかが分かれる。