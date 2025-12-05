【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。

＊ ＊ ＊

ポット３はノルウェー（２９位）、パナマ（３０位）、エジプト（３４位）、アルジェリア（３５位）、スコットランド（３６位）、パラグアイ（３９位）、チュニジア（４０位）、コートジボワール（４２位）、ウズベキスタン（５０位）、カタール（５１位）、サウジアラビア（６０位）、南アフリカ（６１位）が入る。

最大の注目は、７大会ぶり４度目の出場となるノルウェー代表で、同ポットの中では頭一つ抜けた実力を持つ。１９４センチの長身に加えて、並外れた走力と決定力を持つ怪物ＦＷハーランド（マンチェスターＣ）は、欧州予選の８試合で驚異の１６得点を記録。チームも全勝で、欧州予選で他に全勝で通過したのはイングランド代表のみだ。ノルウェーが同組になれば苦戦が必至で、ポット１の抽選次第では一気に死の組へと変貌（へんぼう）する。当然、日本も１次リーグでは対戦を避けたい相手だ。

前回のカタールＷ杯ではポット３のチームから３か国が決勝トーナメントに進んだ。特にモロッコは準決勝進出を果たし、大会を彩った。日本も前回大会はポット３に入り、ドイツとスペインから金星を挙げた。今大会でも、ポット３からの快進撃に期待がかかる。

ポット１のチームと比べて力は劣るかも知れないが、強敵ぞろいなことは確か。森保ジャパンが１次リーグを確実に突破し、なおかつ上位で通過するためには、ポット３のチームからいかに勝利をもぎ取れるかが重要になる。