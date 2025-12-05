【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。

＊ ＊ ＊

ポット２には日本を含めて、クロアチア（１０位）、モロッコ（１１位）、コロンビア（１３位）、ウルグアイ（１６位）、スイス（１７位）、セネガル（１９位）、イラン（２０位）、韓国（２２位）、エクアドル（２３位）、オーストリア（２４位）、オーストラリア（２６位）が入る。日本とは同じポットのため、１次リーグ（Ｌ）では当たらない。

このポットには様々な地域がバランス良く混在するのが特徴だ。アジアは４、欧州が３、南米が３、そしてアフリカが２。これまでは各組の上位２チームのみが決勝トーナメント（Ｔ）へ進出したが、今回は各組３位の中で上位８チーム以内に入れば決勝Ｔに進める。１次Ｌ突破の難易度は下がっただろう。

ただ、ポット通りに行かないのがＷ杯。前回のカタールＷ杯では日本に敗れたドイツを筆頭に、ポット２の半数が１次Ｌで姿を消した。一方で、１次Ｌを１位で通過すれば、より上位進出の可能性が高まる。