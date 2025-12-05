お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が5日、MCを務めるフジテレビ「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自身との写真を求めるファンの“マナー”について言及した。

この日のゲストだったロングコートダディ・兎は、自らが体験したエピソードを披露。2人組のファンに写真を求められ「撮ってる時に、それを遠くから友達が動画撮ってるんですよ、最近多くて」と、片方が兎と2ショットを撮影してる様子を、もう片方に動画で撮られるケースが多々あると告白。

動画を撮る意図として「やり取りを“微笑ましい〜”みたいな。友達が喋ってるとかも多分、かわいらしいみたいな感じで撮ってると思うんですけど」と悪意はないと分析するも「それはちょっとやっぱ、気悪いっすよね、少し」。大悟が「勝手に撮ってるからな。“写真撮ってください”のこのカメラにはOKしてるけど、動画のカメラはOKしてないもんな」とフォローすると「全くOKしてないんで。でも今、結構それが当たり前になってるから、別に隠そうともしないというか…」。

これを受け大悟は「でも、ある程度のルールはつけたいよね」と切り込み。「“写真撮ってください”の関係性、“あ、ええよ”って言うて“はい”ってカメラ向けられたワシがもう、顔赤くなってうさぎの耳ついてるみたいな」と加工された自身が映り込む現象を説明。「おおーってなるけど…それは…それはどう？別にええよ、うさぎやないかいって思わへんけど、一瞬ダメかなと思わんかな？」と笑いながら訴え。共演者は大爆笑だった。