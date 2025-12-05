ゆりやんレトリィバァさんや阿佐ヶ谷姉妹、紅しょうがなどの歴代女王を輩出した『女芸人No.1決定戦 THE W』。過去最多エントリーの中から勝ち上がったファイナリスト8組のオリジナルポスターが5日、公開されました。

13日午後7時〜日本テレビ系で生放送される『THE W 2025』決勝戦。優勝賞金1000万円と栄えある9代目女王の座を目指し、過去最多エントリー数となる1044組の中から勝ち上がったファイナリスト8組のオリジナルポスターが完成しました。

ポスターのキャッチコピーは “日本一、おもろい女が決まる夜。”。この写真を撮影したのは、『THE W』公式カメラマンの、かが屋・加賀翔さん（32）と、カメラマンのサカイデジュンさん。今回は、準決勝裏でポスター撮影が行われたということです。

■ファイナリスト8組（50音順）

今年の審査員は、初めて霜降り明星の粗品さん（32）が務めることでも話題となっています。

【エルフ】

荒川さん（29）、はるさん（29）のコンビ。2016年結成。吉本興業所属。4年連続4度目の決勝進出。



【紺野ぶるま】

松竹芸能所属のピン芸人、39歳。芸歴17年目。2年連続5度目の決勝進出。

【電気ジュース】

福沢葉さん（25）と、藤本もふさん（30）のコンビ。2024年11月結成。吉本興業所属。初の決勝進出。

【とんでもあや】

ソニー・ミュージックアーティスツ所属のピン芸人、50歳。芸歴11年目。初の決勝進出。

【ニッチェ】

江上敬子さん（41）と近藤くみこさん（42）のコンビ。2005年結成。マセキ芸能社所属。7年ぶり3度目の決勝進出。

【パンツ万博】

みぎぃさん（23）と飛騨ニョッキさん（27）のコンビ。2025年4月結成。吉本興業所属。初の決勝進出。

【もめんと】

小口響郁さん（27）と竹田百花さん（26）のコンビ。2021年結成。マセキ芸能社所属。初の決勝進出。

【ヤメピ】

うかりさん（25）と水分スイさん（30）のコンビ。吉本興業所属。2025年8月結成。初の決勝進出。