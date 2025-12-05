【ユニクロ】で売れてます！ 40・50代も穿きやすい「名品ナロースカート」

コーデにすっきりとした印象と女性らしさをプラスしたいなら、ナローシルエットのスカートがおすすめ。今回紹介する【ユニクロ】のナロースカートは、カジュアル素材なのに程よく上品に見えるから、大人コーデにも取り入れやすそうです。公式ECサイトでベストセラーマークがついた注目のスカートは、ぜひ完売前にチェックして。

ナロースカートでデイリーコーデをさりげなく上品に楽しむ

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」\1,990（税込・セール価格）

カジュアルなスウェット素材ながらも、公式ECサイトで「なめらかな肌ざわりで上質感を演出」と紹介されているナロースカート。大人女性のデイリーコーデでも活躍しそうです。すっきりと縦ラインを強調するロング丈で、スタイル良く着こなせるかも。

オーバーサイズなトップスと好相性

「ドライスウェットナローロングスカート」のブラックを着用したコーデ。オーバーサイズのトップスをアウトスタイルで着こなしても、メリハリが生まれてバランスよく仕上がりそう。大人の上品さをキープしつつ、カジュアルコーデを楽しみたい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M