【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。

＊ ＊ ＊

ポット１には開催国の米国（１４位）、メキシコ（１５位）、カナダ（２７位）を含めて、スペイン（１位）、アルゼンチン（２位）、フランス（３位）、イングランド（４位）、ブラジル（５位）、ポルトガル（６位）、オランダ（７位）、ベルギー（８位）、ドイツ（９位）が入る。最上位のカテゴリーに位置することもあり、欧州と南米の強豪国がずらりと並ぶ。ポット２の日本とも同組になる可能性がある。

強敵がひしめくポット１の中で、ＦＩＦＡランクではポット３相当のカナダが“当たりくじ”と言える。唯一の懸念は、カナダとの初戦に組み込まれた場合はトロント（東部）〜ロサンゼルス（西部）の約３５００キロという大移動を強いられることか。ただ、それを差し引いても、１次リーグ突破という観点では戦いやすい。米国とメキシコも他のポット１の国と比べれば良いが、９月の米国遠征（メキシコ・１△１、米国０●２）で勝てなかったこともあり、難敵だ。

一方で、南米の国と当たるのは好ましくない。特に、前回大会王者のアルゼンチンと当たるのは避けたい。バロンドール７度受賞のＦＷメッシも健在で、質の高い選手が多くそろう。チーム力もさることながら、ポット３と４で欧州の国が組み込まれれば、一気に死の組に変貌（へんぼう）する。ブラジルも１０月の活動では歴史的逆転勝利（３〇２）を収めたが、同様に決して良い組み合わせとは言えないだろう。

１２チームのうち７チームを占める欧州の強豪国は、避けては通れない相手だ。ただ、前回のカタールＷ杯でドイツとスペインを撃破するなど、優勝経験国と互角に戦える力は証明済み。厳しい戦いになることは間違いないが、勝利したときのメリットも大きい。