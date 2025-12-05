BTS・JIN、初ソロファンコンサートの舞台裏公開「ARMYがいるから完璧なパフォーマンスができる」 『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』予告解禁
BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開される。このほど、予告映像が解禁となった。
【動画】JIN、初ファンコンの舞台裏 ARMYへのメッセージも
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
今回、さまざまな“挑戦（トジョン）”を繰り広げ、舞台裏を奔走する姿も捉えた予告映像が解禁となった。動画では、JINが自身初のソロファンコンサートに臨む直前、「メンバーなしでパフォーマンス？夢にも思わなかった。緊張する」と心境を吐露するシーンから始まる。しかし「ARMY（BTSファンの呼称）と一緒に新たな挑戦をするよ」とステージに上がったJINは、その緊張が嘘のように、ARMYを熱狂の渦へ巻き込んでいく。ライブパフォーマンスだけでなく、JINならではのユーモアセンスが光る観客参加型のゲームを実施し、スピーディーな早着替えにチャレンジする姿も収められている。
舞台裏でも笑顔で奔走する姿が印象的だ。ARMYと心を一つにステージを思う存分楽しむJINは「ARMYがいるから完璧なパフォーマンスができる」という言葉を体現。圧倒的なパフォーマンスを魅せ、会場のボルテージはMAXに。歓声と楽曲「Running Wild」が響き合い、観る者すべての心を揺さぶる映像に仕上がっている。
■イントロダクション
BTS・JINが“ニューイヤー・パーティー”へみなさんを招待。自身初ソロファンコンサートツアーの感動が映画館で蘇る。
「挑戦！すべてのARMYと出会うその日まで。」
より多くのARMY（BTSファンの呼称）と出会うべく、JINは自身初のソロファンコンサートツアーへと踏み出した。韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川まで…計10都市・20公演を完走。その熱気に満ちた瞬間が、いま映画館で新たに繰り広げられる。
「挑戦（トジョン）」をテーマに掲げ、縦横無尽にステージを駆け巡りながら、ARMYと共に笑い、歌い、多彩なミッションに挑んだ“WWH(ワールドワイドハンサム)” JIN。ライブバンドと共に披露するのは、1stソロアルバム『Happy』と2ndソロアルバム『Echo』の収録曲、さらにBTSメドレーまで。多彩な音楽と感動のパノラマが視覚と聴覚を魅了する。
