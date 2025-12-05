バイエルンよりもゴールを奪う超攻撃的チーム ランパード率いるコベントリーの昇格の可能性は90%？
チャンピオンシップ第18節終了時点で勝ち点43を稼ぎ、首位に立つコベントリー。
直近のゲームではホームでチャールトンを3-1で下し、2位ミドルズブラとの勝ち点差を10ポイントにまで広げた。
『BBC』によると、これまでのチャンピオンシップの歴史の中で、18試合を終えた段階で2位にこれほど差をつけたチームは存在しないという。
また、コベントリーはすでに総得点数が50ゴールに到達しており、これは1958-59シーズンのシェフィールド・ウェンズデイ以来、66年ぶりの好成績だ。
過去、18試合を終えて勝ち点43以上を稼ぎながら、トップ2入りを逃したのは、120年前のマンチェスター・ユナイテッドのみだという。
1部リーグのクラブを含め、現在最も得点を挙げているチームとなっているコベントリー。彼らに続くのはブンデスリーガのバイエルン、エールディビジのPSVで、総得点は44ゴールとなってなる。
コベントリーの指揮官は元チェルシーのフランク・ランパードで、元セレッソ大阪の坂元達裕が在籍している。
坂元は主力FWとして活躍しており、リーグ戦では15試合に出場して4ゴール4アシストを記録している。