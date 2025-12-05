◆スノーボード・ハーフパイプ ザ・スノーリーグ決勝トーナメント（５日、中国・張家口）

１対１で争う決勝トーナメント（Ｔ）が行われ、２２年北京五輪代表で、今年３月の第１回大会６位の小野光希（バートン）が決勝で１４歳の中国選手に敗れ、準優勝となった。

冬季五輪３大会金メダルのレジェンド、ショーン・ホワイト（米国）が新設したプロリーグで、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考レースのポイント対象外だが、今大会でシーズン初戦を迎えた。８人による決勝Ｔでは、準決勝で１６歳の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）との日本勢対決を制し、決勝に進出。頂点にあと一歩及ばなかったが、来年２月開幕の五輪シーズン初戦で上々のスタートを切った。

３位決定戦では、初参戦の工藤と２２年北京五輪銅メダルで第１回大会を制している冨田せな（宇佐美ＳＣ）が対戦し、日本勢対決では工藤に軍配が上がった。頂点こそ地元中国の新星に譲ったが、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、戸塚優斗（ヨネックス）、山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が表彰台を独占した男子にまけじと女子も日本勢が２、３、４位の上位を占める活躍を見せた。

昨季に始まったミラノ・コルティナ五輪の代表選考レースは、来年１月のＷ杯まで続く。１０日からは今季初戦のＷ杯（中国）が始まる。高さのあるエアで魅了する小野は、選考レースでも上位につける。１７歳で初出場した北京五輪でメダルに届かぬ９位の悔しさを胸に、２度目の夢舞台へさらにギアを上げていく。

◆ザ・スノーリーグ Ｓ・ホワイトが新設したスノーボードとフリースタイルスキー・ハーフパイプのプロリーグで、トップ選手が招待される。３月に米国で第１回を開催しスノーボード男子は戸塚、女子は冨田がＶ。第３回は来年２月の五輪後に米国、第４回は同３月にスイスで予定。決勝Ｔは１対１の形式で競い、最大３本のうち先に２勝した方が勝つ。