FURLAの時計「JAPAN EDITION」新作10型が登場♡日常に寄り添う上品デザイン

イタリアの人気ブランドFURLAから、日本の毎日にそっと寄り添う「JAPAN EDITION」が登場します。シリーズは女性らしいフォルムで愛されるEASY SHAPEと、フルラアーチロゴが印象的なLOGO LINKSの2ライン。いずれもベーシックカラーを中心に、幅広い年代が手に取りやすい上品な佇まいに仕上がっています。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びやすい確かな品質が魅力。予約は12月5日(金)から、発売は12月12日(金)よりスタートします♡

EASY SHAPEはデイリーに寄り添う5型

女性らしい丸みのあるフォルムで人気の「FURLA EASY SHAPE -JAPAN EDITION-」には、普段使いしやすい落ち着いたベーシックカラーと、手元のワンポイントになる爽やかなミントブルーを揃えた5型がラインナップ。

文字盤はバーインデックスのみのシンプルな表情で、仕事にも休日にも合わせやすいのが魅力です。

展開モデルは、WW00024047L1(税込17,600円)、WW00024045L1(税込17,600円)、WW00024046L1(税込17,600円)、WW00024044L1(税込17,600円)、WW00024048L1(税込17,600円)の全5型。

余計な装飾のないミニマルなデザインが、毎日のコーデを自然と格上げしてくれます。

ONŪMOREのクリスマス限定セットで冬の贈り物！特別価格21,300円

上品な輝きのLOGO LINKSも5型登場

フルラアーチロゴをラグにあしらった「FURLA LOGO LINKS -JAPAN EDITION-」は、洗練された印象が魅力のシリーズ。

放射線状に輝くサンレイ加工の文字盤が凛とした空気をまとい、シンプルながらも手元を華やかに見せてくれます。ベーシックカラーを中心に、どんな装いにも馴染む5型展開。

モデルはWW00006013L1(税込18,700円)、WW00006014L1(税込18,700円)、WW00006015L1(税込18,700円)、WW00006016L1(税込18,700円)、WW00006017L1(税込18,700円)。

味わい深い光の表情が、長く愛せるタイムレスな一本として活躍してくれそうです♪

発売日&ノベルティキャンペーン情報

2シリーズは、12月5日(金)より予約開始、12月12日(金)より発売。取り扱いは時計販売店と、FURLA WATCH＆JEWELRY公式オンラインストア「WORLD WIDE WATCH」。

対象店舗は公式サイトのショップリストから確認できます。

さらに、時計販売店またはWORLD WIDE WATCHでFURLAの時計・ジュエリーを12,000円(税抜)以上購入すると、先着でオリジナルオードパルファムがもらえるノベルティキャンペーンも実施。

ホリデーシーズンのギフト選びがもっと楽しくなりそうです。

手元を輝かせる特別な日本限定コレクション

日常にそっと寄り添う気品あるデザインが揃ったFURLAの「JAPAN EDITION」。

EASY SHAPEとLOGO LINKSの全10型は、シンプルさの中に上質な存在感が宿り、オンオフ問わず活躍してくれます。

自分らしさを大切にしたい人にも、大切な誰かへ気持ちを届けたい人にもぴったり。特別感のある日本企画モデルで、手元から新しい季節を軽やかに楽しんでみてください♡