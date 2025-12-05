■フィギュアスケート・グランプリファイナル（5日、愛知・IGアリーナ）

女子シングルのショートで日本のエース・坂本花織（25、シスメックス）は序盤のジャンプミスが響き、69.40点の5位と出遅れてしまった。昨季ファイナル2位の千葉百音（20、木下グループ）が77.27点の自己ベストをマークし、首位スタート。

ショートを終えた坂本は「なかなか練習でもミスしないところでミスしまったので。引きずりそうになっちゃってなったんですけど、何とか全体崩さずできたのが、ギリギリ良かったところかなと」と声を絞り出し、悔しさを表した。

続けて「プレッシャーっていうよりかは今日は自分に負けてしまったという感じです」と話した。

この日は冒頭の3回転ルッツが2回転になるミス（無効の0点）でスタート。ダブルアクセル（2回転半）は鮮やかに決めると、後半の3回転フリップー3回転トウループの連続ジャンプも余裕を持って着氷し、持ち直した。演技を終えてリンクの外に出ると、中野コーチの前で悔し涙を流した坂本だが、キス・アンド・クライでは笑顔に戻った。

中野コーチからは「キスクラでは、今悔しくて泣いてたので、明日は嬉し泣きできるように頑張ろうって言ってもらいました」とやり取りを明かした。

「ファイナルに限ってこういうことが起きるのはなんでだろう」とショックを隠せず。明日のフリーに向けては「ちょっともう嫌な気持ちとか、全部今日に置いて。明日（日付変わって夜の）12時になったら切り替えます」と前を向いた。

【女子シングルSP結果】

1）千葉百音 77.27点

2）アリサ・リウ（アメリカ）75.79点

3）中井亜美 73.91点

4）渡辺倫果 70.68点

5）坂本花織 69.40点

6）アンバー・グレン（アメリカ）66.85点