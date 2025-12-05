■フィギュアスケート・グランプリファイナル（5日、愛知・IGアリーナ）

女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、昨季ファイナル2位の千葉百音（20、木下グループ）が77.27点の自己ベストをマークし、首位スタートを切った。

日本のエース・坂本花織（25、シスメックス）は序盤のジャンプミスが響き、69.40点の5位で出遅れてしまった。25年世界選手権・金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）が75.79点の2位、初出場の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が3位で翌日のフリーに挑む。

最終滑走の千葉は、序盤で3回転フリップ−3回転トウループの連続ジャンプを決めると、ダブルアクセルも落ち着いて着氷。後半の3回転ルッツも成功させ勢いに乗ると、明るい曲調に合わせたスピン、ステップで会場を沸かせ、ノーミスに近い演技を披露した。

坂本は冒頭の3回転ルッツが2回転になるミス（無効の0点）でスタート。ダブルアクセル（2回転半）は鮮やかに決めると、後半の3回転フリップー3回転トウループの連続ジャンプも余裕を持って着氷。終盤まで持ち味のスピードをキープし、流れのあるステップで会場を沸かせた。演技を終えてリンクの外に出ると、コーチの前で悔し涙を流した坂本だが、キス・アンド・クライでは笑顔に戻り、会場の声援に応えてフリーでの巻き返しを狙う。

【女子シングルSP結果】

1）千葉百音 77.27点

2）アリサ・リウ（アメリカ）75.79点

3）中井亜美 73.91点

4）渡辺倫果 70.68点

5）坂本花織 69.40点

6）アンバー・グレン（アメリカ）66.85点