◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日 名古屋市・IGアリーナ）

千葉は最終滑走のプレッシャーに加え、前の2人が立て続けに失敗する異様な雰囲気の中でも、過度に緊張することなく最後まで落ち着いた演技を貫いた。彼女の持ち味はいわゆるオールラウンダーで、凄い爆発力はなくても質の高いジャンプを確実に決め、レベルの高いスピンやステップで着実に加点も重ねていく。日々の鍛錬にこれまでのいろいろな経験からくる自信も加わって、持ち味を存分に発揮することができたのだと思う。

中井の冒頭のトリプルアクセルは少し意気込みすぎたのか、跳ぶ時にスケートの勢いが止まってしまい、“その場跳び”に近い状態になってしまった。もう少し流れが残っていればうまくコントロールできたはずで、やや残念な結果になってしまった。それでもその後はしっかり立て直したのでまだまだフリーで逆転のチャンスはある。坂本、渡辺も含め、五輪代表もかかる中で、どれだけ自分の力を出し切れるかが勝負を決めそうだ。（ISUテクニカルスペシャリスト、プロコーチ）