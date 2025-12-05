「日本の翼」が選んだのは、食材の宝庫・しずおか自慢の味覚でした。JAL日本航空は、12月から国際線で浜松・浜名湖地域の食材を使った機内食の提供を始めました。その狙いとは？

【写真を見る】12月から提供が開始された浜松・浜名湖の食材が使用されたJAL国際線の機内食

12月1日、中部国際空港の国際線搭乗口で行われたセレモニー。

「浜松の特産品、名産品をふんだんに使った素晴らしいメニューになっている。機内でお楽しみいただきたい」

浜松市の中野祐介市長は、こう胸を張りました。その理由とは。

＜鈴木康太記者＞

「みっかび牛のステーキに、浜名湖産うなぎの蒲焼きなど、こちらすべての料理が浜松の食材が作られています」

今回、セントレア発のJAL国際線の機内食に採用されたのは、浜松・浜名湖地域自慢の食材ばかりです。

なぜ浜松・浜名湖地域の食材？

浜名湖のブランドウナギとして人気の「でしこ」は「かば焼き」として提供。柔らかな肉質が特徴の「みっかび牛」は「ステーキ」に。

甘みと酸味のバランスが取れた三ヶ日みかんは、なんと鍋仕立てにしました。日本航空が自治体とコラボして、食材選びからメニュー開発まで行ったのは、今回が初めてだといいます。では、なぜ浜松・浜名湖の食材なんでしょうか。

＜日本航空 岩見麻里中部支社長＞

「浜松は本当に食材の宝庫なので、これを何かもっともっと国内外にどんどんプロモーションしていきたいという思いがあった」

機内食のお披露目会に参加した、食材を提供した生産者は

機内食のお披露目会には、食材を提供した生産者も参加し、その出来栄えを確かめました。

＜三ヶ日農業協同組合 井口義朗組合長＞

「おいしかった。ミカンの風味や香りとか味がそっくりそのまま入っていて」

＜白柳水産（のり漁師） 白柳成美さん＞

「こんなすてきな料理にしていただいて感謝しかない」

メニューには、高校生が種まきから作ったお米「紫黒米」も採用されました。

＜浜松大平台高校3年生＞

「（自分たちが育てた米が機内食に選ばれて）すごいうれしい。ちゃんと作ってきて良かった」

浜松市では、この機内食をきっかけに、次は観光で訪れてほしいとしています。

＜浜松市 中野祐介市長＞

「『胃袋を掴む』じゃないが、まずは食からということで、（機内食が）来ていただく非常にいいきっかけになると思う」

自慢の食材が地域の魅力を伝える呼び水となるか、特別機内食への期待は高まるばかりです。