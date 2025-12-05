混乱が続く伊東市では長期にわたり市長・副市長・教育長の三役が不在という異例の状況となっています。

【写真を見る】長期にわたり市長・副市長・教育長の三役が不在

前代未聞ともいえるこの事態は、市民生活や市政運営に大きな影響を与えています。

「休みは1か月で1日だけ」職務代理者が語る苦悩

混乱が続く伊東市。前市長の失職に伴い現在、市長は不在。さらに、副市長・教育長のポストは半年以上にわたり空席となるなど異例の事態となっています。

この前代未聞の中、職務代理者として市政のかじ取り役を担っているのが企画部長を務める近持剛史さんです。

＜伊東市 近持剛史企画部長（職務代理者）＞

Q. これは今何をしている？

「各部署から出てくる決裁板を押している。他の部署の重要な案件の決裁が来るので、市長の代理で色々責任がある決裁なので押すには慎重になる」

職務代理者となってから約1か月、従来の仕事に加え市長代理としての業務もこなす毎日です。

＜近持企画部長＞

Q. 休みは取れている？

「きのう振り替え（休日）があったので1日休みましたけど、1か月間その1日だけです。土日もイベント等の挨拶もありますのでなかなか休みは取れない」

市民サービスに影響が出ないようにと業務に励んでいますが、それでも限界があると話します。

＜近持企画部長＞

「やはり色々な決定権が、市長・副市長いませんので決定が遅れる。僕らの判断だとなかなかできないもんですから、少し停滞になってしまう」

「歯がゆい」政策判断は次の市長へ 交付金対応に出遅れる懸念も

地方自治法では「権限に属する事務の一部を委任し、臨時に代理させることができる」と定められていて、代理者にも、一部を除いた市長同様の権限が与えられています。しかし、あくまで暫定的な立場であることから、政策的な判断は次の市長に委ねざるを得ないのが実情。

実際に、政府が打ち出すおこめ券などの「重点支援地方交付金」の方針についても、他の自治体よりも出遅れる可能性が高くなっています。

＜近持企画部長＞

「新規事業とか政策的なことについては、すぐ僕らの方からやりますよ！と言えないことについては歯がゆい。あと内部で言えば人事異動もあるので、その辺もどこまでできるか分かりませんけど、本当にここから年度末に向けて市長がいないということは色々な影響が出てくると思っています」

市のトップ不在のまま進む伊東市政。一日も早い市政運営の正常化が求められます。