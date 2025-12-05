12月7日に、35周年を迎える『サンリオピューロランド』。4日に35周年を祝うイベントのセレモニーが行われ、10年ぶりに新しくなったメインパレードが、一足早くお披露目されました。

パレードには、ハローキティやシナモロールをはじめとする、サンリオの人気キャラクターのほか、映像演出が加わったフロートなども登場。さらに、ゲストと一緒に踊ることができる振り付けも新しくなり、パワーアップしたパレードに生まれ変わりました。

パレードを見た来場者は「前あったミラクルギフトのパレードのよさを残しつつも、新しいなじみやすい曲とか振り付けも以前より踊りやすくなってすぐ覚えられたので」と明かす人、さらに「みんながすぐ踊れるように、片手でもできるような踊りなので、すごく覚えやすくていいと思います」と振り付けの良さを感じる人もいました。

また、パレードを楽しみにしているという来場者は「フロート豪華だし、シナモン前回は（フロートに）乗れなかったから、乗る瞬間とかもめっちゃかわいいんですよ。それが見られるのが楽しみです」と明かしていました。

