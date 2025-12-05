◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ日本勢は、千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位発進。１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７３・９１点で３位、渡辺倫果（三和建装・法大）が７０・６８点で４位、坂本花織（シスメックス）が６９・４０点の５位でフリーに進んだ。

日本女子のエース・坂本がまさかの５位スタートとなった。冒頭に予定していた３回転ルッツが２回転となり、無効の０点に。想定していなかった大きなミスに会場がどよめいた。「何が起こったかわからなくて、お客さんの『あ〜』という声で、やっちゃったんや。全ミスあり得るな」と動揺も生まれた。だが、２本目のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を成功させ心を立て直した。

演技後は唇をかみ、中野園子コーチの胸で涙があふれた。キスアンドクライで得点を待つ間は「明日はうれし泣きできるように頑張ろう」と普段、厳しい恩師から慰められていたという。首位の千葉とは約８点差。小さな差ではないが、逆転も狙える。「嫌な気持ちは全部今日に置いて、明日０時になったら切り替えます」と坂本らしく明るく話し、２年ぶりの２勝目へ前を向いた。