¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡Âè£²Æü¡Ê£µÆü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£·£·¡¦£²£·ÅÀ¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£³¡¦£¸£³ÅÀÂçÉý¹¹¿·¤·¡¢£±°Ì¤Ç£¶Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤ß¡ÖÂ¤È¤¤¤¦¤«Á´¿È¤¬¿Ì¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤¯³ê¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢¾¡¤ÇÎ×¤ó¤À¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏºÇ½ª³êÁö¡£´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢£³ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Á´¤Æ¤ò¤½¤í¤¨¤¿²ñ¿´¤Î±éµ»¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿£Ó£Ð¤À¤Ã¤¿¡£º£¤âÊü¿´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤âËÜÈÖ¤Î£²Ê¬£´£°ÉÃ¤ò¤ä¤ê¤Ì¤±¤¿¡×¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤È¡Ö´¶¾ð¤ÈÅÀ¿ô¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½é½Ð¾ì¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£²°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤â£³°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¾¥Àï¡¢ÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¤ËÆþ¤ì¤ÐÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£±£°£°¡ó¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´¤ÎÇÈ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀéÍÕ¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£