米株価指数先物 時間外取引 堅調に推移 マグニフィセント７も総じて高い
東京時間22:08現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47961.00（+45.00 +0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6879.25（+12.50 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25704.00（+81.25 +0.32%）
※マグニフィセント７
メタ・プラットフォームズ (META): +0.5％
エヌビディア (NVDA): +0.4％
アルファベット (GOOGL): +0.4％
マイクロソフト (MSFT): +0.3％
アマゾン・ドット・コム (AMZN): +0.4％
テスラ (TSLA): 変わらず
アップル (AAPL): 変わらず
