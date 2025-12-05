Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が4日、都内で行われた映画『ズートピア２』（12月5日公開）の前夜祭に上戸彩さんや森川智之さんらと登場。ともに登壇した下野紘さんが、目撃したという山田さんに関する秘密を明かしました。

イベントで、“自身の秘密”について聞かれた山田さん。すると、山田さんの秘密を聞けると思い会場が盛り上がり、「そんなハードル上げないでください」と山田さんがツッコミを入れました。

また「皆さん知っていますか？」と前置きしつつ、「秘密って言えないから秘密なんですよ。わりと僕言うタイプですしね。思っていることとかもバって言いますし」と明かしました。

そんな、秘密について悩んでいる山田さんを見て、下野さんが「僕出る前の山田くんの秘密をちょっとだけ」と話しだし、「ずっと（イベントに出演する前に）説明を受けていたじゃないですか。説明を受けるときに台本持っていたじゃないですか。（山田さんの）手がずっとプルプル震えているんですよ。めちゃめちゃ緊張していたなって」と明かしました。

それに対し、山田さんは「僕の好感度だけが上がっちゃうじゃないですか」とコメントし会場をわかせました。

映画は、前作『ズートピア』の続編で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語です。