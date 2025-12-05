フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日・愛知ＩＧアリーナ）――女子ＳＰは千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位に立った。

昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３位。

坂本花織（シスメックス）は昨年のファイナルは３位、２０２２年大会は５位。３連覇した世界選手権などに比べると、「いまいち、自分の中でパッとしたファイナルがない」と語る。この日は、冒頭に予定した３回転ルッツを跳びきれず２回転になり、規定によって０点になる痛恨のミス。「どうもファイナルはうまくいかんなあ。なんでかなあ」。その後は立て直したが５位と大きく出遅れ、「嫌な気持ちはすべて今日（５日）に置き、切り替えます」と必死に前を向いた。

中井「緊張したが声援で安心」

初めてのＧＰファイナルはまずまずのデビューだ。１７歳の中井は冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で手をつく失敗があったが、その後は立て直し、最後まで笑顔で滑りきった。「足が震えるくらい緊張したけど、声援を聞いて安心感があって楽しめた。フリーも楽しかったと思える演技がしたい」と明るく語った。

女子ＳＰ４位の渡辺倫果（三和建装）「（トリプルアクセルを決めて）やるべきジャンプはしっかりできた。攻めていくことだけを意識した」