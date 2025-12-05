タレントのマツコ・デラックス（53）が、5日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP」（後8・00）に出演し、保存方法に悩む調味料について打ち明けた。

冷蔵庫内に入れるもの、入れる場所についてトーク。有吉弘行が「何か、あらためて確認したいことがいっぱいあってさ。おしょうゆとかお酢って、（冷蔵庫に入れて）大丈夫なの？とかさ。それでも入れといた方がいいのかな？とかさ」と問題提起した。

マツコも「入れたらおいしくなくなるのか、とかさ。外の方がいいんだったら、外にするよ？とりあえず今は、封を開けたら全部、中にしまっています」と明かした。

番組が調べたところ、みそ、しょうゆは「風味劣化防止に冷蔵・冷凍も可能」だという。また日本酒、本みりんについては「常温保存で問題ない」とされたが、どちらとも取れる説明だったため、マツコは「日本酒とみりんは、変わらないのね？中に入れたらおいしくなくなるの？結局、どっちにしたらいいんだってなるでしょうよ？」と、さらなる疑問を口にした。

本みりんの保存方法について、さらに調べると、「風味を損なわないよう、直射日光を避けて冷暗所で保存しましょう」との文言が。“冷暗所”という新たなワードが飛び出すと、マツコは「日の当たらない涼しい場所がいいのか？冷蔵庫のような場所がいいのか？は、どっちなの？」と“さら問い”した。

冷蔵庫保存の場合、みりんに含まれる糖分が白く結晶化する場合があるが、品質には問題なく、温めれば元に戻るという。この記述を見つけると、マツコは「何なのよ…どっちなのよ…」と嘆きの声。最後には「すげえな、みりん」と称賛の声を送っていた。