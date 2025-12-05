俳優の成宮寛貴さん（43）が9年ぶりにバラエティー番組に出演し、演出家・宮本亞門さんとの不思議な縁を明かしました。

成宮さんがゲストとして登場するのは、俳優の満島真之介さん（36）とお笑いコンビ・EXITの兼近大樹さん（34）が出演する、日本テレビ『メシドラ 兼近&真之介のグルメドライブ』（12月7日の午後0時45分〜放送予定 関東ローカル）。成宮さんと朝ドラでの共演経験があるという満島さんと、今回が初共演の兼近さんの3人で神奈川県の伊勢原市を巡りました。

目的のカフェに到着すると「じゃあちょっと一旦俺と成宮さんで」と普通に成宮さんをアポどりに同行させる兼近さん。「緊張するなぁ」とドキドキする成宮さんですが、店員さんは「はい、大丈夫です」と快諾。フルーツを使ったスイーツが人気のカフェで、成宮さんが「フルーツの中で一番好き」というイチジクや学生時代に“カレー”というあだ名をつけられそうになった話を語りました。

次の店に向かう車中では成宮さんの価値観についての話題に。18歳で芸能界に入った成宮さんは高校には行っていなかったと明かします。中学校の授業でのあるやり取りをきっかけに「お金を稼ぐってどういうことなんだろう」と考えるようになり、アルバイトをしたり、家でも小遣い制から報酬制にしてもらったりしたと語ります。働くことやお金の価値についての“気づき”が早かった分、「だから（今は）欲しいモノはないかも、物ではね」と話しました。

最後の目的地に向かう車中では、12年ぶりに舞台の仕事をすることになった成宮さんが演出家・宮本亞門さん（67）との不思議な縁について語ります。25年前のデビュー作品が宮本さんの作品だった成宮さん。久しぶりに俳優としての仕事を再開したいと思っていたタイミングで海に行ったところ、宮本さんとたまたま出会い、そこでの会話がきっかけで25年ぶりのタッグが実現したといいます。新たなスタートを切ろうとしている成宮さんは「今日ドライブしている最中に、この番組出て良かったなってめちゃめちゃ思った」と笑顔で語りました。