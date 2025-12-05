２０２４年の政治資金収支報告書（中央分と地方分）に基づいて各党党首の同年の総収入を比較すると、高市首相（自民党総裁）が２億５５３７万円でトップだった。

多額の個人寄付を集め、２位の国民民主党の玉木代表に４倍以上の差をつけた。

首相は、資金管理団体「新時代政策研究会」の収入全額となる７４８８万円が個人による寄付だったほか、代表を務める政党支部でも、個人寄付が６５２８万円に上った。

２位の玉木氏は５５７８万円を集めた。党本部からの交付金が２０５０万円あり、個人による寄付は２７１万円にとどまった。

３位はれいわ新選組の山本代表で３２４７万円だった。４位は公明党の斉藤代表（３２３０万円）、５位は立憲民主党の野田代表（３１９６万円）と続いた。

６位は７月の参院選で初当選したチームみらいの安野党首（１８４１万円）で、個人による寄付が約９割を占めた。社民党の福島党首（１４４６万円）が７位だった。

国会議員ではない日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は政党支部などがなく、１５０万円の個人寄付を受け取っていた。衆院議員の藤田文武共同代表は１９２４万円だった。