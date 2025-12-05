ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¿¨¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ°¦¡×¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¦£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡Ä¼ã¼Ô¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤âºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¥¢¥Ë¥á¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£
¡¡ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤ä²»³Ú¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±·î£±£°Æü¡Á£²£²Æü¡¢Æ±¹ñËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè£³£°²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ê£Ã£Ï£Ð£³£°¡Ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡ÖÆüËÜ°¦¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡Ê²Ê³ØÉô¡¡µ´Æ¬Êþ»Ò¡Ë
¡¡¡ÖÌ¡²è¤¬Âç¹¥¤¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¡££Ã£Ï£Ð»öÌ³¶É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ»°ÆÆâ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ù¥ì¥óºß½»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ê°¦¾Î¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤òÆÈ³Ø¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê²ñÏÃ¤Ê¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤ÉÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥¶¥Ù¥ë¤µ¤ó¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸«¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÄÀ¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼«¤é¤â¼ñÌ£¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«½©ÍÕ¸¶¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡Ê¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤«¤é¡Ë³¨¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡£Ã£Ï£Ð²ñ¾ì¤Î¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø£³Ç¯¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ð¥¹¥È¥¹¤µ¤ó¡Ê£±£¹¡Ë¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¡ÖÀÖÈ±¤ÎÇòÀãÉ±¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ï³¨¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÌÇò¤¤¡£¼ã¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³§¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÍÎÁ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¥¤ß¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥ì¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤Æ£µ£°Ç¯¤Î¡ÖÈÆ¡Ê¤Ï¤ó¡Ë¥¢¥Þ¥¾¥Ë¥¢ÆüÇì¡Ê¤Ë¤Á¤Ï¤¯¡Ë¶¨²ñ¡×¤ÎÄé¹äÂÀ¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤¬¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í°ÜÌ±¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ù¥ì¥ó¤Ï£±£¹£²£¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤«¤éÅÏ¹Ò¤·¤¿¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Ø¤Î°ÜÌ±¤¬ºÇ½é¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¡¢¸½ºß¤â¿ôËü¿Í¤ÎÆü·Ï¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡£
¡¡Äé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö½é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Ö¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÆüËÜÀ½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¿©¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤ÉÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Äé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò½¬¤¦¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Æü·Ï£³À¤¤Ç¥Ñ¥é½£Î©Âç£´Ç¯¤Î½ôÉÙÎµ¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤ÈÆü·Ï£²À¤¤Î°ËÆ£Àº°ì¤µ¤ó¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¼ÖÆâ¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡×¤Î¶Ê¡Ö¥Ä¥Ð¥á¡×¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î±Æ¶Á¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Ï·Ú²÷¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÏÆü·Ï¿Í°Ê³°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡Ù¤ä¡Ø£Â£Á£Â£Ù£Í£Å£Ô£Á£Ì¡Ù¤ÏÆÃ¤ËÍÌ¾¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä²»³Ú¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¶¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥Ë¥á¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Äé¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ú¹ñÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÊ¸²½¤Î£Ð£Ò¤ò¤â¤Ã¤È¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÊ¸²½³°¸ò¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò´Þ¤àÃæÆîÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Æ±¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ºß³°¸ø´Û¤Ê¤É¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£