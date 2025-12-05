¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡Û¥Ó¥ª¥ì¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯ÁÈ¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¥¿¥Ã¥°£Ô½éÀïÆÍÇË¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÇÂç¤¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡ª¡×
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£µÆü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³£²£°£²£µ¡×¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«Ëë¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡Ê£´£±¡Ë¡¢¥Ó¥ª¥ì¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤¬£±²óÀï¤Ç£Ê£Ê¥²¥¤¥ë¡Ê£²£¶¡Ë¡õÀÐºä¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥²¥¤¥ë¤«¤é¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡¢ÀÐºä¤«¤é¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÄÉ·â¤µ¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÀÐºä¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¤¬¥²¥¤¥ë¤ò¾ì³°¤ØÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÀÐºä¤Ø¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÇÂç¤¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡£¼¡¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡×¤È²øµ¤±ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Àï¤Ï£±£³Æü¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤ÇÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶¶ËÜÂçÃÏ¡õÀÄÌÚÍ¥Ìé¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£