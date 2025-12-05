「色違いで欲しくなる！」【ハニーズ】1枚で即こなれる♡「優秀トップス」

【ハニーズ】から、デイリーに取り入れやすそうな「今っぽトップス」をご紹介。ベロアの上品なツヤや、レイヤード風の首元デザインなど、大人のスタイルを更新してくれそうな魅力あふれるトップスをピックアップします。加えて、人気インフルエンサーさんの着こなしもあわせてお届け。リアルなスタイリングは、毎日のコーデづくりのヒントになるはずです。

ほんのりツヤ素材で大人っぽい

【ハニーズ】「ベロアトップス」\1,780（税込）

上品なツヤがほんのり漂うセミシアーベロアが、シンプルな装いを一気に大人っぽく引き寄せてくれる一枚。ほどよくフィットするシルエットで、ボリュームボトムとも好相性です。公式オンラインストアによると「ストレッチの利いた、柔らかで着心地の良い」素材だから、一枚で着ても、キャミワンピやベストのインナーにしても快適に過ごせそう。

質感をMIXしてオシャレ度アップ

インフルエンサー@mika_____akimさんが「色違いで欲しくなります」と紹介しているベロアトップスは、着用中のブラウンのほか、アイボリー・ブラック・グレーの全4色展開。レザー調ワイドパンツを合わせた着こなしは、素材のコントラストが効いてぐっと洗練された印象に。ふわふわバッグで軽さを添えれば、シックな配色でも重く見えにくく、大人の余裕を感じるスタイルが完成します。

品よく肌見せが楽しめるレイヤード風デザイン

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\1,780（税込）

公式オンラインストアで「1枚でレイヤード風の着こなしが楽しめお洒落見えが叶う」と紹介されている、トレンドムード漂うトップス。ほどよく開いたネックラインからの肌見せが上品に映え、縦リブの効果でシルエットもすっきりまとまりそう。使い勝手が良さそうなベーシックカラーのほか、シックなダークブルーなど全5色展開。

首元のひと工夫がいつものジーンズコーデを更新

カジュアルなワイドジーンズも、レイヤード風トップスを合わせるだけで女性らしい印象に。@mika_____akimさんが「こなれ感の出る一枚です」とコメントしているように、首元のデザインがさりげなく利き、軽やかに映ります。黒小物でまとめれば大人っぽく引き締まり、カジュアルな日の装いにも違和感なくマッチするはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではハニーズ、@mika_____akim様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K