オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』の大型アップデート・パッチ7.4「霧の中の理想郷（アルカディア）」のトレーラーが公開された。

パッチ 7.4「霧の中の理想郷」では、ユニークなボスキャラクターが注目のレイドダンジョン「至天の座アルカディア：ヘビー級」が開幕し、ライトヘビー級、クルーザー級から続く「至天の座アルカディア」シリーズの熱い戦いがついに最終決戦を迎える。

その「至天の座アルカディア：ヘビー級」に、ギタリスト トム・モレロ（Rage Against the Machine 、Audioslave、Prophets of Rage）による書き下ろし楽曲「Everything Burns」が登場。

ケイリブ・ショーモ（Beartooth）をボーカルに迎えたハードで迫力のあるサウンドとなっており、トレーラーの後半では「Everything Burns」を逸早く聴くことができる。また、この楽曲は、12月17日（水）0時より配信リリース予定。

さらに、トム・モレロによるスペシャルメッセージ動画も公開中。

「Everything Burns」配信サイト：https://tommorello.lnk.to/everythingburns

◆「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト