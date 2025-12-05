特産品が楽しめると思う「滋賀県の道の駅」ランキング！ 2位「東近江市あいとうマーガレットステーション」、1位は？
冬の気配がぐっと濃くなる12月初頭は、季節の味覚を求めて各地の名産品に注目が集まる時期です。道の駅には、その土地で育った食材やこだわりの加工品が並び、旅の目的になるほどの魅力が詰まっています。寒さの中でも立ち寄りたくなる、旬の特産品に出会えるスポットを紹介します。
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「滋賀県の道の駅」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東近江はフルーツ王国です。この道の駅では、地元産の果物を使った手作りジェラートや、100％トマトジュースが人気です」（60代男性／新潟県）、「滋賀県の農の恵みをもっともバランスよく楽しめる道の駅で、特産品目的で訪れる価値が高い」（40代男性／大阪府）、「滋賀名産のあいとう産いちご・ブルーベリー・野菜が豊富に並ぶ人気スポットです！」（20代男性／福井県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「琵琶湖名産のビワマスの定食が食べたいから」（40代男性／神奈川県）、「近江米や琵琶湖の湖魚など滋賀県全体を代表する特産品が集まっていると期待できるためです」（30代男性／東京都）、「近江米や近江牛、琵琶湖の湖魚加工品など、滋賀ならではの味覚が味わえるスポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、特産品が楽しめると思う「滋賀県の道の駅」を紹介します！
2位：東近江市あいとうマーガレットステーション（東近江市）／47票2位には「東近江市あいとうマーガレットステーション（東近江市）」がランクイン。地元産の野菜や果物を使ったジェラートや加工品が人気で、特にいちごやブルーベリーの季節には多くの来場者で賑わいます。農産物直売所や花畑も併設されており、季節の移ろいを感じながらショッピングが楽しめる道の駅です。
回答者からは「東近江はフルーツ王国です。この道の駅では、地元産の果物を使った手作りジェラートや、100％トマトジュースが人気です」（60代男性／新潟県）、「滋賀県の農の恵みをもっともバランスよく楽しめる道の駅で、特産品目的で訪れる価値が高い」（40代男性／大阪府）、「滋賀名産のあいとう産いちご・ブルーベリー・野菜が豊富に並ぶ人気スポットです！」（20代男性／福井県）などのコメントがありました。
1位：びわ湖大橋米プラザ（大津市）／63票1位は「びわ湖大橋米プラザ（大津市）」でした。琵琶湖の絶景を望めるロケーションに位置するこの道の駅は、滋賀県産の米や近江牛、地元野菜を使った弁当や惣菜、特産品が豊富に揃う観光拠点。フードコートやお土産コーナーも充実しており、ドライブ途中の立ち寄りスポットとしても大変人気です。
回答者のコメントを見ると「琵琶湖名産のビワマスの定食が食べたいから」（40代男性／神奈川県）、「近江米や琵琶湖の湖魚など滋賀県全体を代表する特産品が集まっていると期待できるためです」（30代男性／東京都）、「近江米や近江牛、琵琶湖の湖魚加工品など、滋賀ならではの味覚が味わえるスポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)