¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ãç´ÖÂç½¸¹ç¡×»³ËÜÍ³¿¡õ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤é¤¬²ñ¿©¡Ö¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¥µ¥ó¤â¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×
À¤³¦Åª¥·¥§¥Õ¤Î¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¤Ï12·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍ³¿¡õ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤é¤¬²ñ¿©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Ãç´ÖÂç½¸¹ç¡×¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤®¤ã¡¼!!¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼ÁÇÅ¨¡¡¥À¥ë¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¥µ¥ó¤â¡ª¥Î¥ÖÍÍ¤Ë½Ë¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë»³ËÜÁª¼êÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖSuperstars!¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¾¾µ×¤µ¤ó¤Ï¡ÖMLB World Series 2025 #mvp¡×¤ÈÅº¤¨¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£»³ËÜÅê¼ê¤¬»ý¤Ä¥±¡¼¥¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖCONGRATULATIONS ON MVP¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Î»²²Ã¤âÏÃÂê¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÄÌÌõ¤ÎÊý¤â°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»î¹ç¤Ç¤â°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤ÏÄÌÌõ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò±Û¤¨ÃÎ¿ÍÍ§¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¤µ¤ó¤âµï¤ÆÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
