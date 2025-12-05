◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル第2日が名古屋市内で行われ、ペアのフリーに昨季世界選手権優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。22年以来3年ぶりの王座奪還を目指す舞台で、華麗なスケーティングを披露して会場を沸かせ、堂々の優勝を飾った。

映画「グラディエーター」の曲に乗り、公式練習から順調だったツイストリフトを決めたが、3連続ジャンプで木原が体勢を崩すミス。それでもスロージャンプを降りるなど、息の合ったジャンプで最後まで粘りを見せた。

ただ、木原は演技が終了すると「ごめん」と手を合わせてリンク上で謝罪。三浦が首を横に振って、気にするな、という仕草を見せるたが、木原は納得のいかない表情だった。それでも合計点225.21点が発表されると、キスクラで三浦は涙を浮かべて感激。木原もホッとした表情を浮かべた。フリーの147.89点は自己ベストという最高の結果だった。

その後、行われた表彰式では最高の笑顔となり、ネットでも喜びの声が続々。Xでは「りくりゅうは輝く笑顔」「ペアの表彰式癒された」「りくりゅう、素晴らしかったですね〜感動しました！」などの声が集まった。

ただし、テレビ中継が終了し、表彰式が放送されなかったことに不満の声も上がっていた。