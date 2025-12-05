Netflix、米ワーナー買収合意 映画などの部門720億ドルで声明文「サービスが向上」「事業が加速」
Netflix（ネットフリックス）は5日、公式サイトを更新し、Warner Bros. Discovery（ワーナー・ブラザース・ディスカバリー)を買収する最終契約を結んだことを発表した。映画およびテレビスタジオ部門などを720億ドルで買収した。
【画像】720億ドルは約11兆1700億円！Netflix、米ワーナー買収合意の声明文
公式サイト（和訳）では、「NetflixとWarner Bros. Discovery, Inc. (以下「WBD」) は、Netflixが映画およびテレビスタジオ、HBO Max、HBOを含むWarner Bros.を買収する正式契約を締結したことを発表しました」と報告。
「現金および株式による取引は、WBD株式1株あたり27.75ドルで、企業価値は約827億ドル（株式価値720億ドル）となります。本取引は、WBDのグローバルネットワーク部門であるDiscovery Globalが新たな上場企業として既に発表されている分割後に完了する見込みであり、現在のところ2026年第3四半期に完了する見込みです」と説明した。
「この買収により、Netflixの革新性、グローバルなリーチ、そして最高クラスのストリーミングサービスと、ワーナー・ブラザースの100年にわたる世界クラスのストーリーテリングの伝統が融合し、2つの先駆的なエンターテインメント事業が統合されます。「ビッグバン・セオリー」「ザ・ソプラノズ」「ゲーム・オブ・スローンズ」「オズの魔法使い」 「DCユニバース」といった人気フランチャイズ、番組、映画が、「ウェンズデーズ」「ペーパーハウス」「ブリジャートン家」「アドゥレセンス」「エクストラクション」といったNetflixの幅広いポートフォリオに加わり、世界中の視聴者に比類なきエンターテインメントを提供します」と伝えた。
「私たちの使命は常に世界を楽しませることでした」とし、「『カサブランカ』や『市民ケーン』といった不朽の名作から、『ハリー・ポッターとフレンズ』といった現代の人気作まで、ワーナー・ブラザースの素晴らしい番組や映画のコレクションと、『ストレンジャー・シングス』、『K-POPデーモンハンター』、『イカリング・ゲーム』といった私たちの文化を定義する作品を組み合わせることで、その使命をさらに高めることができるでしょう。共に、視聴者に彼らが愛するものをさらに多く提供し、次の世紀のストーリーテリングを定義することに貢献できるでしょう」。
「今回の買収により、当社のサービスが向上し、今後数十年にわたって事業が加速するでしょう」と声明文を出している。
【画像】720億ドルは約11兆1700億円！Netflix、米ワーナー買収合意の声明文
公式サイト（和訳）では、「NetflixとWarner Bros. Discovery, Inc. (以下「WBD」) は、Netflixが映画およびテレビスタジオ、HBO Max、HBOを含むWarner Bros.を買収する正式契約を締結したことを発表しました」と報告。
「この買収により、Netflixの革新性、グローバルなリーチ、そして最高クラスのストリーミングサービスと、ワーナー・ブラザースの100年にわたる世界クラスのストーリーテリングの伝統が融合し、2つの先駆的なエンターテインメント事業が統合されます。「ビッグバン・セオリー」「ザ・ソプラノズ」「ゲーム・オブ・スローンズ」「オズの魔法使い」 「DCユニバース」といった人気フランチャイズ、番組、映画が、「ウェンズデーズ」「ペーパーハウス」「ブリジャートン家」「アドゥレセンス」「エクストラクション」といったNetflixの幅広いポートフォリオに加わり、世界中の視聴者に比類なきエンターテインメントを提供します」と伝えた。
「私たちの使命は常に世界を楽しませることでした」とし、「『カサブランカ』や『市民ケーン』といった不朽の名作から、『ハリー・ポッターとフレンズ』といった現代の人気作まで、ワーナー・ブラザースの素晴らしい番組や映画のコレクションと、『ストレンジャー・シングス』、『K-POPデーモンハンター』、『イカリング・ゲーム』といった私たちの文化を定義する作品を組み合わせることで、その使命をさらに高めることができるでしょう。共に、視聴者に彼らが愛するものをさらに多く提供し、次の世紀のストーリーテリングを定義することに貢献できるでしょう」。
「今回の買収により、当社のサービスが向上し、今後数十年にわたって事業が加速するでしょう」と声明文を出している。