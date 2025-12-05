「ワンピース」「愛スクリ〜ム！」など「TikTok Awards Japan 2025」受賞 豪華クリエイター一挙集結【部門賞一覧】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催。「TikTokトレンド大賞2025」の表彰が行われ、豪華クリエイターが集結した。
【写真】「ラブライブ！」人気声優、美肌のぞく寝そべりショット
本イベントでは「TikTokトレンド大賞2025」「TikTok Awards Japan 2025」の受賞者が一挙集結。特別ゲストとして、クリエイターのハウスダストが登壇した。2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画に贈られる「Video of the Year」を受賞したのは「ラブライブ！」シリーズ公式より「愛◆スクリ〜ム！」の動画（◆は正確にはハートマーク）。「チョコミントよりあ・な・た」というキャッチーなフレーズが国やジャンルを超えて幅広い世代に親しまれ、高い評価を獲得した。
アニメコンテンツの魅力を際立たせ、幅広いアニメファンに影響を与えたアカウントを称える「Anime of the Year」は「ワンピース」に贈られ、同アニメのキャラクター・チョッパーが登壇。本作は、尾田栄一郎氏によるマンガ作品で、累計発行部数は1億部以上の人気作品。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎え、半年の充電期間を経た2025年4月よりエッグヘッド編を放送中。ショートアニメシリーズの新たな活用をはじめ、TikTokで作品の魅力を多角的かつ効果的に発信し、幅広いファン層に支持された点が評価された。
また、音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えた「Artist of the Year」には3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が選ばれ、VTRにて登場した。なお、同じく「Artist of the Year」にノミネートしたのはCUTIE STREETと超◆ときめき宣伝部（◆は正しくはハートマーク）。ステージに登場し、CUTIE STREETはTikTok総再生回数70億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を、超◆ときめき宣伝部は同日行われた「TikTokトレンド大賞2025」にてインパクト・ソング部門を受賞した楽曲「超最強」をそれぞれ披露した。
Entertainment Creator of the Year：八木沙季
Anime of the Year：ワンピース
Anime Fan Creator of the Year：おジョーです。
Sports Creator of the Year：ゆうさくスポーツ
Beauty Creator of the Year：ちゃんちゃんまる@妖怪美容垢もどき
Food Creator of the Year：あやんぬ
TikTok for Good：輪島市
Learning Creator of the Year：あきとんとん
Short Drama of the Year：ネクストサウナ
Artist of the Year：Mrs. GREEN APPLE
Video of the Year：「ラブライブ！」シリーズ公式より「愛◆スクリ〜ム！」の動画
Creator of the Year：SATOYU OHIOBOSS
大賞：「呪術廻戦」
インパクト・ソング部門：超ときめき◆宣伝部
ヒット作品部門賞：映画「８番出口」
ハッシュタグ部門：大人の学び直し
ヒットアイテム部門：OKARAT
ホットワード部門：平成リバイバル
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、SixTONES・田中樹、 フリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラブライブ！」人気声優、美肌のぞく寝そべりショット
◆「TikTok Awards Japan 2025」受賞者、一挙集結
本イベントでは「TikTokトレンド大賞2025」「TikTok Awards Japan 2025」の受賞者が一挙集結。特別ゲストとして、クリエイターのハウスダストが登壇した。2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画に贈られる「Video of the Year」を受賞したのは「ラブライブ！」シリーズ公式より「愛◆スクリ〜ム！」の動画（◆は正確にはハートマーク）。「チョコミントよりあ・な・た」というキャッチーなフレーズが国やジャンルを超えて幅広い世代に親しまれ、高い評価を獲得した。
また、音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えた「Artist of the Year」には3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が選ばれ、VTRにて登場した。なお、同じく「Artist of the Year」にノミネートしたのはCUTIE STREETと超◆ときめき宣伝部（◆は正しくはハートマーク）。ステージに登場し、CUTIE STREETはTikTok総再生回数70億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を、超◆ときめき宣伝部は同日行われた「TikTokトレンド大賞2025」にてインパクト・ソング部門を受賞した楽曲「超最強」をそれぞれ披露した。
◆「TikTok Awards Japan 2025」受賞一覧
Entertainment Creator of the Year：八木沙季
Anime of the Year：ワンピース
Anime Fan Creator of the Year：おジョーです。
Sports Creator of the Year：ゆうさくスポーツ
Beauty Creator of the Year：ちゃんちゃんまる@妖怪美容垢もどき
Food Creator of the Year：あやんぬ
TikTok for Good：輪島市
Learning Creator of the Year：あきとんとん
Short Drama of the Year：ネクストサウナ
Artist of the Year：Mrs. GREEN APPLE
Video of the Year：「ラブライブ！」シリーズ公式より「愛◆スクリ〜ム！」の動画
Creator of the Year：SATOYU OHIOBOSS
◆「TikTokトレンド大賞2025」受賞一覧
大賞：「呪術廻戦」
インパクト・ソング部門：超ときめき◆宣伝部
ヒット作品部門賞：映画「８番出口」
ハッシュタグ部門：大人の学び直し
ヒットアイテム部門：OKARAT
ホットワード部門：平成リバイバル
◆「TikTok Awards Japan 2025」
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、SixTONES・田中樹、 フリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】